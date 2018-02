Tweede grootste fresco ingehuldigd 24 februari 2018

02u58 0 Brussel De 56e fresco van het Brusselse stripparcours is gisteren ingehuldigd. De muurschildering, Bloemenhof genaamd, is 415m² groot en daarmee de tweede grootste tekening van het stripparcours. De grootste stripmuur blijft Corto Maltese op de Akenkaai, met 850 m².

De landelijke scène werd uitgetekend door de Vlaamse stripauteur Brecht Evens en strekt zich uit over meerdere gevels. Acht schilders en vier maanden hard werken waren nodig om de immense fresco te verwezenlijken. Het werk is nu te bewonderen op de hoek van de Grootsermentstraat en de Wagenstraat.





"De kleurrijke bloemenpartij staat in harmonie met het stadsparkje van de wijk", aldus David Weytsman, schepen van Stedelijke Herwaardering. "Deze hoek werd omgevormd tot een stadsmoestuin. Een bijpassende versiering kon volgens de buurtbewoners niet uitblijven. Het wijkcontract investeert veel middelen om deze wijk in het stadscentrum te doen bruisen. Daar draagt deze muurschildering aan bij." Het stripparcours van Brussel telt nu 56 tekeningen. Vier stripmuren werden de voorbije maanden nog gerestaureerd. Voor elf andere tekeningen staat de schoonmaak dit jaar op de planning. Ook de zestigste verjaardag van de Smurfen wordt in Brussel binnenkort uitgebreid gevierd met een nieuwe, enorme muurschildering op een steenworp van het Centraal Station. (DCFS)