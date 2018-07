Tweede editie Vuurwerk van Laken knallend van start 28 juli 2018

02u48 0

Op het Heizelplateau is gisteravond 'Vuurwerk in Laken' van start gegaan. Ondanks de hitte en de voorspelde onweersbuien mocht het vuurwerk toch worden afgestoken.





Het startschot van 'Vuurwerk van Laken' werd gisteren gegeven met het 'Atom'Circus'-themadorp. Clowns, steltenlopers en vuurspuwers animeerden het publiek aan de voet van het Atomium. Vanaf 18.00 uur kon het publiek er terecht voor demonstraties, spelletjes en straatopvoeringen. Een spektakelshow met vuurwerk aan de voet van Paleis 5 sloot de avond af. "De brandweer had zijn maatregelen genomen", zegt woordvoerder Walter Derieuw. "Met een windmeter volgde de verantwoordelijke officier de windsnelheid op. Tot op het laatste moment kon het vuurwerk geannuleerd worden, als de wind harder dan 50 kilometer per uur blies."





Ook de regen strooide geen roet in het eten. "Als het regent, wordt het vuurwerk minder hoog afgeschoten. Een team van de brandweer stond paraat op het dak van Paleis 5 met een waterpomp, om meteen in te grijpen en overgebleven stukken vuurwerk op te vangen."





Ook op 3, 10, 17 en 24 augustus zal er iedere keer om 23 uur een indrukwekkend vuurwerk worden afgestoken aan de voet van Paleis 5. Voor de volgende edities komen de thema's 'Do It Yourself', 'Jungle Fun', 'Urban Colors' en 'Back In Time' aan bod. (DCFS)