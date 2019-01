Tweede editie van Brussels orgelfestival in februari Jasmijn Van Raemdonck

08 januari 2019

15u05

Bron: Belga 1 Brussel Na een succesvolle eerste editie in 2018 is het Brusselse orgelfestival klaar voor haar tweede editie. Van 1 tot 4 februari kunnen muziekliefhebbers het orgel en de prachtige locatie waar het instrument staat ontdekken.

Tijdens het evenement ‘This is not a Pipe...Organ Festival’ kunnen bezoekers gedurende vier dagen de klanken van het orgel en haar bijzondere decors opzoeken. De organisatoren Brusselse Orgels en ECHO (European Cities of Historical Organs) voorzien 15 evenementen op 10 verschillende plaatsen in de hoofdstad met 14 verschillende orgels en 23 organisten. Het orgelfestival is voor het publiek de uitgelezen kans om het orgel als instrument te ontdekken en tegelijkertijd kennis te maken met jonge organisten van Belgische conservatoria. Verschillende Europese orgelmeesters zakken tijdens het evenement naar België af om er les te geven aan studenten.

Orgelmeditatiesessie

Door de impressionante omvang staan orgels als instrument vaak in een bijzondere en erfgoedrijke locaties. Op de openingsdag van het orgelfestival vormt de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele meteen het decor voor een uniek concert met drie orgels. In de daaropvolgende dagen volgt er onder meer nog een orgelwandeling van de Karmelietenkerk via de Onze-Lieve-Vrouw-der-Rijke-Klarenkerk naar de Sint-Gorikshallen. In de Dominicanenkerk staat zelfs een orgelmeditatiesessie op het programma.