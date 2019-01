Twee voetbalvelden aan zonnepanelen op Brusselse openbare gebouwen VRJB

24 januari 2019

18u12

Bron: Belga 0 Brussel In het kader van het gewestelijke programma SolarClick zijn tussen mei en december vorig jaar 15.000 m2 zonnepanelen geplaatst op daken van Brusselse openbare gebouwen, wat overeenkomt met meer dan twee voetbalvelden. De panelen moeten het equivalent van het jaarlijks verbruik van 830 gezinnen produceren en 915 ton CO2 besparen. Dat meldt de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga, die het programma samen met Leefmilieu Brussel kreeg toegewezen.

De installaties werden onder meer geplaatst op scholen, sportcomplexen, zwembaden, rusthuizen, kantoren en ateliers. Het is de bedoeling om over twee jaar bijna 150 openbare gebouwen van deze installaties te voorzien. Dat moet op termijn leiden tot een vermindering 4.500 ton CO2-uitstoot per jaar. SolarClick bouwt voort op een win-winprincipe: de eigenaar van het gebouw kan kostenloos rekenen op de geproduceerde elektriciteit voor zijn eigen behoeften terwijl het Gewest als eigenaar van de panelen de groenestroomcertificaten int en het Klimaatfonds met de opbrengst van hun verkoop spijst.

“Het potentieel van zonne-energie in Brussel hoeft niet meer bewezen te worden. Vandaar dat wij een reeks krachtige maatregelen hebben genomen om de installatie van fotovoltaïsche panelen in het Gewest te implementeren. Het SolarClick-programma staat op de rails en draagt vandaag op een efficiënte manier bij tot de engagementen die we zijn aangegaan in de strijd tegen de klimaatverandering”, stelt Brussels minister van Leefmilieu en Energie, Céline Fremault.