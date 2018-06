Twee verdachten Peterbos weer op vrije voeten 09 juni 2018

Eerder deze week arresteerde de politie twee personen voor hun betrokkenheid bij de incidenten in de Peterboswijk. Intussen is het duo alweer vrijgelaten. "Een 14-jarige jongen werd gearresteerd, omdat hij in verband kon worden gebracht met de bekogeling van een VRT-ploeg", zegt Denis Goeman van het Brussels parket. "Daarnaast werd ook een 19-jarige gearresteerd die betrokken zou zijn geweest bij de aanval op MIVB-personeel. Ondanks hun vrijlating blijft het vooronderzoek wel gewoon lopen."





(VDBS)