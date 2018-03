Twee schietpartijen 28 maart 2018

02u41 0 Brussel Schaarbeek werd maandag opgeschrikt door twee gelijkaardige schietpartijen.

De eerste schietpartij vond plaats in de vroege ochtend in de Paleizenstraat. Een voetganger werd vanuit een rijdende auto onder vuur genomen, maar gewonden vielen er niet. Volgens het parket is het ook onduidelijk op wie de schutters het gemunt hadden.





Rond 15 uur werd er in de omgeving van de Wijnheuvelenstraat geschoten op man, opnieuw vanuit een rijdende auto. Ook hier vielen er geen gewonden, maar deze keer werd de auto van de daders wel teruggevonden. Zelf waren ze wel al gaan lopen. Voorlopig is het nog niet duidelijk of er een verband is tussen beide incidenten, al wordt niet uitgesloten dat het in beide gevallen om een afrekening gaat.





(DCFS)