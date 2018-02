Twee sans-papiers in 127bis na inval bij Globe Aroma 12 februari 2018

Na de inval van vrijdag bij organisatie Globe Aroma, een Brussels kunstenhuis dat vluchtelingen en asielzoekers begeleidt bij hun artistiek werk, werden twee sans-papiers opgesloten in repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel. Vijf anderen werden vrijgelaten maar kregen het bevel ons land te verlaten.





Vrijdag om 16 uur vielen twintig agenten het kunstenhuis Globe Aroma in de Moutstraat in Brussel binnen. Volgens de Brusselse politie ging het om een multidisciplinaire controleactie in samenwerking met de RVA, het ministerie van Financiën, de Gewestelijke Arbeidsinspectie en de federale politie. Vanuit het kunstenhuis kwam kritiek op de werkwijze van de politie, die hardhandig opgetreden zou hebben. Uiteindelijk werden zeven mensen opgepakt. (RDK)