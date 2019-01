Twee relschoppers gerechtelijk aangehouden Dat gebeurt na de rellen met oudejaarsnacht in Molenbeek Jasmijn Van Raemdonck

02 januari 2019

10u59 0 Brussel Twee van de relschoppers die zich tijdens oudejaarsnacht lieten gaan in Molenbeek, zijn gerechtelijk aangehouden. Een van de twee mannen is voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van smaad, bedreigingen en weerspannigheid. De tweede man heeft een rechtstreekse dagvaarding gekregen en moet zich op 1 februari voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden.

De politie van de zone Brussel-West had in de nacht van oud op nieuw de handen vol met relschoppers. De rellen vonden plaats rond het metrostation Zwarte Vijvers en in de Ribaucourtstraat. Aan Zwarte Vijvers staken jongeren vuilnis en een auto in brand. De ramen van drie handelszaken werden ingeslagen en een apotheek werd geplunderd. Ook de bushokjes moesten eraan geloven. De politie en brandweer werden met stenen bekogeld en vier politievoertuigen en twee brandweervoertuigen raakten daarbij beschadigd. Vier agenten raakten ook lichtgewond. Nadien werden nog drie wagens in brand gestoken in de Ribaucourtstraat. Twee woningen brandden daardoor volledig uit. Door de hitte sprongen ook de ramen van de omliggende woningen.

De politie hield tijdens oudejaarsnacht een twintigtal personen administratief aan en verrichtte ook twee gerechtelijke arrestaties. Die twee personen werden ter beschikking gesteld van het parket. Een daarvan werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, terwijl de tweede een rechtstreekse dagvaarding kreeg. Of de man door de onderzoeksrechter ook onder aanhoudingsbevel is geplaatst, is nog niet duidelijk.