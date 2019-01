Twee personen onwel door CO-intoxicatie Jasmijn Van Raemdonck

19u02 1 Brussel De hulpdiensten vonden maandagmorgen twee personen aan die onwel waren geworden door CO-intoxicatie. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis maar zijn niet in levensgevaar.

De hulpverleners van de brandweer werden maandag rond 08.00 uur opgeroepen voor een noodgeval in de Merodestraat in Sint-Gillis. Zij waren opgebeld voor een persoon die onwel was geworden en daardoor gevallen was. “Bij het betreden van de woning zijn de CO-detectoren, die deel uitmaken van de standaarduitrusting van de ambulanciers, in werking getreden”, laat Walter Derieuw van de Brusselse brandweer weten. De hulpverleners gingen onmiddellijk over tot de ventilatie van de ééngezinswoning en riepen versterking in van de brandweer en van Sibelga om de bron van de CO op te zoeken en te neutraliseren. Twee personen werden met een milde CO intoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis maar zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de CO waren drie verwarmingsketels op gas waarvan de afvoer niet correct geïnstalleerd waren. Daardoor konden de gassen in de woning terecht komen. De ketels werden verzegeld door Sibelga.