Twee nieuwjaarsbaby’s op precies hetzelfde moment geboren in Jette Jasmijn Van Raemdonck

01 januari 2019

16u50 0 Brussel Op nieuwjaarsdag verwelkomden twee koppels hun jongste spruit in het Universitair Ziekenhuis van Jette. De twee kleine meisjes werden op precies hetzelfde moment geboren en kregen de namen Nabae en Noor mee.

Op precies hetzelfde moment, om 9.10 uur ’s morgens, kwamen Noor en Nabae op de wereld terecht. De kersverse moeders zijn nog erg vermoeid maar stellen het goed, net als de baby’s. “Ik heb het nieuwe jaar gevierd vanuit mijn ziekenhuiskamer”, vertelt de mama van Nabae, Laila. “Gelukkig is de Heizel niet ver van hier en heb ik door het raam naar het vuurwerkspektakel kunnen kijken”, lacht ze. Laila en haar man Achraf uit Laken verwelkomen hun tweede kindje dat 3,170 kg weegt en 55 cm groot is.

Enkele kamers verderop ligt mama Dina uit Wemmel met haar kleine dochter Noor in de armen. Zij bracht de nacht wel nog thuis door maar kwam in de vroege ochtend samen met haar man Oussama toch naar het ziekenhuis. Daar werd enkele uren later hun tweede dochter Noor geboren, die 3,4 kg weegt. Trotse grote zus Nesrine kwam op nieuwjaardag met haar grootouders op bezoek om de baby voor het eerst te bewonderen.