Twee jaar cel voor ziekenhuisdieven 27 januari 2018

Twee mannen, afkomstig uit Bulgarije, zijn veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf omdat ze diefstallen pleegden in kamers in ziekenhuizen. Om hoeveel feiten het gaat, is niet duidelijk. Ze viseerden onder meer ziekenhuizen in het Gentse en rond Brussel. Volgens het parket lopen er ook in Frankrijk en Nederland onderzoeken tegen het Bulgaarse duo voor gelijkaardige feiten. De politie ontdekte eind vorig jaar zo'n 2.500 euro gestolen geld in de wagen van de twee mannen. Ze gingen in ziekenhuiskamers ook aan de haal met gsm's en ander informaticamateriaal. "Een totaal verstoord normbesef", was het oordeel van rechter Caroline Blomme. "Des te meer omdat de beklaagden kwetsbare mensen viseerden. Patiënten in een ziekenhuis verwachten een veilige omgeving." Van de twee jaar cel, wat de zwaarst mogelijke gevangenisstraf was, zullen de mannen één jaar effectief uitzitten. Ze krijgen ook een boete van 1.600 euro. (OSG)