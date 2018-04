Twee jaar cel voor 'koekjesterrorist' 13 april 2018

De 28-jarige man die twee jaar geleden de Nieuwstraat op stelten zette, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel. Jamal B. had op 21 juni 2016 de politie opgebeld met de melding dat hij ontvoerd was in een auto en afgezet werd aan de Nieuwstraat met een bommengordel. Iemand anders zou het ontstekingsmechanisme vanop afstand bedienen. Een verzinsel, zo bleek.





Jamal B. was al gekend bij justitie voor meerdere feiten én voor psychische problemen. Toen de ontmijners hem van zijn gordel ontdeden, bleek die enkel zout en koekjes te bevatten. Uiteindelijke bekende B. dat hij het hele verhaal verzonnen had en dat hij op straat willekeurig een nummerplaat gekozen had. Enkele dagen na de aanslagen van 22 maart had de man ook al de politie gebeld met de melding dat hij de "man met het hoedje" was, die later zou geïdentificeerd worden als Mohamed Abrini, en dat hij een gasontploffing zou veroorzaken in Sint-Jans-Molenbeek. Ook dat bleek toen vals alarm. (WHW)