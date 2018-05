Twee gewonden bij botsing met vrachtwagen 25 mei 2018

02u39 0

Een vrachtwagen is gisteren rond 15 uur op zijn zij terecht gekomen bij een ongeval op de Brusselse binnenring ter hoogte van Wezembeek-Oppem. Daarbij vielen twee gewonden.





"De vrachtwagen kreeg een klapband en week daardoor uit naar links. Hij vloog over de middenberm en kwam terecht op de rijbanen in de tegengestelde richting", zegt de woordvoerder van de federale politie. "Tijdens het incident kwam de vrachtwagen in aanraking met drie wagens. In een van de wagens raakten twee personen gewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het is nog niet duidelijk of ze ernstig gewond zijn." (VDBS)