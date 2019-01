Twee gevallen van CO intoxicatie in Molenbeek en Anderlecht Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

18u39 0 Brussel De Brusselse brandweer is dinsdag moeten tussenkomen bij twee verschillende gevallen van CO-intoxicatie. Daarbij moest een dame met de MUG worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De eerste oproep kwam binnen van een technieker van Sibelga om 13.45 uur. Hij kwam de meterstand opnemen in een snackbar aan de Bergensesteenweg in Anderlecht. Daarbij was zijn CO detector in werking getreden. De brandweer stelde daarop vast dat de afzuigkap van de grill op houtskool, waarop kip wordt geroosterd, niet voldoende werkte waardoor CO kon vrijkomen in de snackbar. De klanten werden geëvacueerd en de zaak werd gesloten. Niemand raakte gewond.

Iets verderop, in de Opzichterstraat in Sint-Jans-Molenbeek, deed zich niet veel later hetzelfde scenario voor. Wanneer de ambulanciers aankwamen in de woning, ging hun CO detector meteen af. Daarop verluchtten de hulpdiensten het appartement en evacueerden zij de zieke dame. De brandweer en Sibelga ter plaatse en stelden vast dat de CO afkomstig was van een technisch defecte gasbrander in het appartement op de derde verdieping. De dame werd door de MUG overgebracht naar het ziekenhuis.