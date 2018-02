Twee drenkelingen uit kanaal gevist 13 februari 2018

Twee personen zijn gisteren uit het kanaal Brussel-Schelde aan de Budabrug gevist nadat hun bootje was gekanteld. "Op de boot zaten slechts twee personen", weet Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer van Brussel. "Het is nog niet duidelijk waarom hun bootje is gekanteld, maar alerte voorbijgangers konden de twee slachtoffers uit het water halen. De twee drenkelingen raakten niet gewond. Bovendien was onze brandweerploeg zeer snel ter plaatse en ze kon de boot weer naar de kant halen."





(VDBS)