Twee cafés moeten tijdelijk dicht na gewelddadige feiten

Burgemeester Dominic Dufourny (MR) laat twee cafés in de gemeente tijdelijk sluiten. Het gaat om de club So Louise en café California, aan de Gulden-Vlieslaan. Die beslissing komt er na verschillende gewelddadige incidenten tijdens het kerstweekend. In club So Louise belandde een man toen in coma na een gevecht. De club moet een maand dicht, café California drie maanden. (VDBS)