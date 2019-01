Twee Brusselse projecten nemen BNP Paribas Fortis Award in ontvangst Jasmijn Van Raemdonck

16 januari 2019

16u26 0 Brussel Woensdag namen twee Brusselse verenigingen een award van BNP Paribas Fortis Foundation in ontvangst. Voor het negende jaar op rij reikt het fonds deze laureaten uit aan Belgische verenigingen die de strijd aangaan tegen sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren.

Dit jaar beloonde de BNP Paribas Foundation 93 projecten over heel België met een bedrag van in totaal 828.000 euro. Twee daarvan komen uit Brussel, meer bepaald uit Anderlecht en Schaarbeek. Het eerste project is KIYO NGO met haar project “Action4Rights”, een uitwisselingsplatform voor kinderrechtenprojecten. Zij sensibiliseren jongeren over hun rechten en zetten ze ook aan om op te komen voor de rechten van kinderen in de hele wereld. Zij ontvangen 15.000 euro om een digitaal platform te ontwikkelen waarmee de jongeren hun project kunnen opvolgen en waarmee ze met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen uit te wisselen.

Het project “Terug naar school”, van de organisatie NASCI uit Schaarbeek krijgt 5.000 euro steun. Zij bestrijden kansarmoede bij Brusselse gezinnen. Met het geld wil NASCI boekentassen, pennenzakken, schrijfgerief, brooddozen, schriften en kaften voor kansarme kinderen kopen zodat ze met goede moed en veel plezier aan het schooljaar kunnen beginnen. De vzw merkt dat kinderen uit kansarme gezinnen niet graag naar school gaan, omdat ze niet alle spullen hebben om erbij te horen.