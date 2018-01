Twee bruggen zijn dringend aan vernieuwing toe 02u30 0

Uit een inspectie van het Brusselse Gewest blijkt dat twee bruggen dringend aan vernieuwing toe zijn. Het gaat om de brug Klein Eiland in Anderlecht, die al twee jaar gesloten is, en een gedeelte van de Van Praetbrug. Ook het Herman-Debrouxviaduct en de trambrug Teichman kunnen mogelijk evolueren naar een gevaarlijke situatie. De overige 40 bruggen hebben enkel kleine werkzaamheden nodig. "In 2016 en 2017 werden alle bruggen en viaducten in het Brussels Gewest geïnspecteerd door onafhankelijke experten", zegt minister van Brusselse Mobiliteit Pascal Smet. "We beschikken nu over een 'identiteitskaart' van alle 138 tunnels, bruggen en viaducten in onze hoofdstad. We weten in welke staat onze bouwwerken zijn en op basis van deze informatie hebben we een gedetailleerd programma voor inspecties, onderhoud en renovatie opgesteld."





De komende jaren worden alle bruggen vakkundig gemonitord en onderhouden. Het Gewest maakt in totaal 24 miljoen euro vrij tussen 2018 en 2021 voor de inspecties van de bruggen en viaducten én voor veiligheids-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. (DCFS)