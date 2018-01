Twee broers opgepakt tijdens inbraak 02u38 0

De politie heeft twee broers betrapt tijdens een inbraak in een café. De twee verschansten zich in een keukenkast en weigerden in eerste instantie om hun schuilplaats te verlaten. Ze schopten de politieagenten en verwondde ook een politiehond. De agenten stelden een apart rapport op voor dierenmishandeling. Een van de twee verdachten werkte in het café. De twee broers werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van de gerechtelijke autoriteiten. (VDBS)