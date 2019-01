Twee branden op 50 meter van elkaar: “Vermoedelijk aangestoken met molotovcocktail” De politie is op zoek naar de daders Jasmijn Van Raemdonck

02 januari 2019

10u29 0 Brussel Op dinsdagavond vatte een auto vuur in de grensstraat in Sint-Pieters-Woluwe. 50 meter verderop deed zich ook een brand voor in een jeugdhuis waar de brandweer sporen van een molotovcocktail aantrof. De politie onderzoekt de zaak en legt het verband tussen beide voorvallen.

De brandweer kreeg dinsdagavond rond 21.20 uur een oproep binnen over een brandend voertuig in de grensstraat in Sint-Pieters-Woluwe. “De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand vlug kunnen blussen”, laat Jozef Koeks, korpschef van de politiezone Montgomery weten. Momenteel is er nog geen uitsluitsel over de oorzaak van de brand. “Maar vermoedelijk is ze aangestoken”, voegt de korpschef eraan toe. De politie linkt het voorval namelijk aan een ander incident, dat zich 50 meter verderop voordeed in een jeugdhuis. “In het jeugdhuis vond ook een kleine brand plaats. Daar was hooguit een beetje schade aan de muren maar de brandweer vond er wel sporen van een molotovcocktail”, aldus Koeks. De politie is momenteel bezig met een onderzoek en bekijkt de camerabeelden in de buurt. “Wij leggen het verband tussen beide incidenten en vermoeden dat het gaat om brandstichting”.