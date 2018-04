Twee branden in amper enkele uren tijd 09 april 2018

02u37 0 Brussel Anderlecht is zaterdag geteisterd door twee branden op amper enkele uren tijd. Een 58-jarige vrouw kwam om het leven in een appartementsbrand.

De brand brak uit op de tiende verdieping van een appartementsgebouw op de Sylvain Dupuislaan. "Via het terras vielen we het appartement binnen", zegt een aanwezige brandweerman. "De zetel stond in lichterlaaie en ernaast troffen we een vrouw buiten bewustzijn aan. We evacueerden haar meteen naar buiten. In het appartement vonden we ook een jong meisje. Zij was gelukkig ongedeerd." Voor de vrouw kwam alle hulp te laat. Ze bleek te veel rook in haar longen te hebben en stierf door intoxicatie. Het meisje haalde het wel. Volgens eerste aanwijzingen van de branddeskundige zou het om een ongeluk gaan.





Ook zaterdagochtend was het alle hens aan dek bij de brandweer. Vlak voor de ingang van een magazijn op de Poincarrélaan in Anderlecht vatten elektrische kabels vuur. Het vuur kwam gevaarlijk dicht bij het magazijn waar elektrische toestellen opgeslagen lagen, maar de brandweer wist het vuur tijdig te doven. De enige aanwezige op het terrein bleek een dakloze. "De man sliep op het verboden terrein en werd daarom opgepakt en meegenomen", bevestigt de politie van Brussel Zuid. Of hij iets te maken heeft met de brand, kon de brandweer nog niet bevestigen. (DCFS/SRB)