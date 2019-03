Twee Bpost-medewerkers in quarantaine na contact met poederbrief WHW

21 maart 2019

12u38 0 Brussel Het postsorteercentrum Brussel X in Neder-Over-Heembeek is vanochtend geëvacueerd, nadat twee medewerkers van Bpost in contact waren gekomen met een wit poeder. Dit stak in een envelop.

De Brusselse brandweer werd omstreeks 9 uur opgeroepen door Bpost. In een van de poststukken werd in het sorteercentrum aan de Vilvoordsesteenweg een onbekend wit poeder aangetroffen. Uit voorzorg werd het personeel geëvacueerd . Intussen is hebben de hulpdiensten het sorteercentrum alweer verlaten en kan iedereen terug naar binnen. Twee medewerkers van Bpost kwamen in aanraking geweest zijn met het goedje. Het duo werd ontsmet en in quarantaine geplaatst. Ze vertonen geen ziekteverschijnselen. De medewerkers worden overgebracht naar het ziekenhuis. De envelop is intussen door een HAZMAT-team van de brandweer in een geïsoleerd vat geplaatst. Dat vat zal door de c civiele bescherming opgehaald worden zodat het poeder kan geanalyseerd worden.