Twee arbeiders komen onder metalen pyloon terecht RDK

09 maart 2019

In Sint-Jans-Molenbeek zijn vrijdagmiddag twee arbeiders gewond geraakt bij een arbeidsongeval. Omstreeks 14.30 uur kwamen de twee mannen, die op een werf aan het werk waren, onder een zware metalen pyloon terecht. Ze liepen daarbij verwondingen op aan de benen en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze verkeerden evenwel niet in levensgevaar. Hoe het ongeval juist is kunnen gebeuren, moet nog onderzocht worden.