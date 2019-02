Tunnel versperd door te hoge vrachtwagen WHW

14 februari 2019

12u00 0 Brussel De Leopold II-tunnel in Brussel is deze namiddag een kleine drie kwartier versperd geweest doordat een te hoge vrachtwagen de tunnel was ingereden. Dat meldt Brussel Mobiliteit.

De vrachtwagen kwam van het IJzerplein en probeerde de tunnel in te rijden in de richting van Koekelberg, maar merkte de signalisatie over de maximumhoogte niet op en kwam klem te zitten. Rond 15.00 uur was de tunnel opnieuw vrijgemaakt. Het dak van de tunnel raakte bij het incident beschadigd maar herstellingswerken zouden niet nodig zijn.