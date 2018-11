Trio overvalt bejaarden WHW

16u50 1 Brussel Drie mannen die begin oktober een koppel bejaarden thuis had overvallen zijn door de politie opgepakt. Een van hen werd ondertussen al onder voorwaarden vrijgelaten.

De gewelddadige inbraak vond op 7 oktober plaats, rond 20.30 uur ’s avonds. Drie mannen drongen een flat binnen en vielen de twee bejaarde bewoners aan. De bewoners kregen klappen, waarna de overvallers er vandoor gingen met een aantal juwelen. Toen ze flat verlieten, stootten ze op en bewoner van een andere flat die kwam kijken wat er aan de hand was. Een van de inbrekers kon de halsketting van die bewoner afrukken en gaf de buur, die op de grond gevallen was, nog enkele trappen. Geen van de drie slachtoffers raakte gewond, maar ze waren wel onder de indruk van de feiten. De politie stelde een onderzoek in en kon de drie inbrekers inrekenen. Twee van hen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, de derde werd onder voorwaarden vrijgelaten. Alle drie zijn ze in verdenking gesteld voor diefstal met geweld en in bende, tegenover kwetsbare personen.