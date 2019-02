Trio licht 91-jarige vrouw op WHW

05 februari 2019

13u43 0 Brussel Drie mannen zijn veroordeeld voor het oplichten van een 91-jarige vrouw. Eén van de mannen deed alsof hij een liefdesrelatie met de vrouw had en verkocht zo haar eigendommen aan een sterk verlaagde prijs. De schade bedraagt zo’n 550.000 euro.

Een 45-jarige man verleidde het 87-jarige slachtoffer adat hij had gehoord dat ze over veel eigendommen beschikte. Ondanks het grote leeftijdsverschil knoopte hij al snel een relatie met haar aan. De vrouw viel voor zijn charmes en de man sloeg zijn slag. Via nog een andere tussenpersoon en een immokantoor in Sint-Lambrechts-Woluwe verkocht hij verschillende panden van de vrouw aan een sterk verlaagde prijs.

Onder de prijs

Op die manier verkochten de mannen een appartement in Schaarbeek aan nauwelijks 50.000 euro, terwijl het nadien doorverkocht werd voor het dubbele van de prijs. Op dezelfde manier werd een villa in Sint-Lambrechts-Woluwe voor slechts 300.000 euro verkocht terwijl de waarde door experts op meer dan 780.000 euro wordt geschat. De mannen streken hiervoor 40.000 euro op.

Verstek

Een andere kennis van haar huurde een van haar panden. Die man raakte op de hoogte van de vele bezittingen én de vrijgevigheid van de vrouw en luisde haar 5000 euro af. De nepminnaar, de huurder en de tussenpersoon werden op 22 januari veroordeeld tot respectievelijk 40 maanden gevangenisstraf, een werkstraf van 150 uur en één jaar voorwaardelijk. Het immokantoor gaat vrijuit. De nepminnaar was niet aanwezig tijdens het proces en wordt momenteel actief opgespoord.