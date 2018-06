Trio dat taxichauffeur afranselde veroordeeld tot acht jaar cel 29 juni 2018

02u24 0 Brussel Drie Brusselse twintigers zijn veroordeeld tot acht jaar cel voor het beroven en afranselen van een Limburgse taxichauffeur. De man werd twee jaar geleden voor dood achtergelaten nadat een klant en twee vrienden hem lelijk hadden toegetakeld.

Honderd vijzen en 47 titanen plaatjes in het aangezicht. Dat was wat taxichauffeur Raphaël Spapen (54) heeft overgehouden aan wat een routineklus had moeten zijn. Zijn werkgever, het Hasseltse taxibedrijf Axi Taxi, had op 12 augustus 2016 een oproep gekregen van een jongeman die vanuit Bilzen naar Brussel wilde gaan. De rit verliep vlekkeloos, maar veranderde in onze hoofdstad plots in een nachtmerrie. "De klant ging me met een ijzeren staaf of boksbeugel te lijf. Ik hoorde het fluiten in mijn hoofd en verloor het bewustzijn. Ik krabbelde weer overeind, herinner me nog drie slagen en dan niets meer", vertelde Spapen achteraf.





Eigen gsm

De klant, Jonathan M., had met zijn eigen gsm het taxibedrijf gebeld, waardoor het niet moeilijk was hem te identificeren. Zijn twee kompanen konden even later ook opgepakt worden. Een van hen was tussen de feiten en zijn arrestatie nog betrokken geweest bij de aanval op een treinbestuurder. "Buitensporig geweld dat op geen enkele manier kan verantwoord worden", vatte de rechter de feiten samen.





Bij verstek

Daarnaast deed het trio bijster weinig moeite om zichzelf behoorlijk te verdedigen. Twee beklaagden vonden het niet eens de moeite waard om naar de rechtbank te komen en werden bij verstek veroordeeld tot acht jaar. Hun onmiddellijke aanhouding werd ook uitgesproken. De derde dader, Jonathan M., kwam een maand geleden wel opdagen in het Brusselse justitiepaleis. Hij ontkende geslagen te hebben, maar Raphaël sprak dit formeel tegen. "Hij gaf de eerste en de meeste slagen", verzekerde Spapen. Ook M. kreeg acht jaar cel. (WHW)