Treinverkeer zwaar verstoord door spoorlopers Jasmijn Van Raemdonck

15 januari 2019

17u53 1 Brussel Het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Centraal is dinsdagavond rond 17.15 uur volledig onderbroken door de aanwezigheid van spoorlopers. De avondspits is daardoor zwaar verstoord.

In volle avondspits werd de drukke noord-zuidverbinding in Brussel een kwartier onderbroken door spoorlopers. Rond 17.30 uur werd het treinverkeer hervat maar de gevolgen voor de avondspits zijn aanzienlijk. “Deze onderbreking in combinatie met de boom die deze namiddag op de lijn tussen Brussel en Gent op de sporen viel, is nefast voor de avondspits”, laat Bart Crols van de NMBS weten. Het incident zal zware gevolgvertragingen hebben. “Dat is het sneeuwbaleffect”, voegt Crols eraan toe.

De spoorlopers konden niet gevat worden en ontkomen zo aan een zware boete. “Spoorlopers die gepakt worden, worden strafrechtelijk vervolgd en krijgen daarbovenop een rekening in de bus met de kosten die zij veroorzaakt hebben voor de NMBS”, legt Crols uit. Die kosten worden berekend aan de hand van het aantal minuten vertraging dat de treinen opliepen.