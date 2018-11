Treinverkeer stil door ongeval WHW

18 november 2018

10u44 0 Brussel Door een persoonsongeval ligt het treinverkeer tussen Leuven en Brussel zondag sinds ongeveer 8.30 uur in beide richtingen stil. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

De aanrijding gebeurde om 8.25 uur in de buurt van Kortenberg, vlakbij het perron van de spoorlijn Leuven-Brussel. “De vier sporen tussen Leuven en Brussel zijn versperd. We wachten op toelating van de politie om één of twee sporen vrij te krijgen”, aldus Petit. Vanuit Brussel kan je wel naar de luchthaven rijden, en omgekeerd.