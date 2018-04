Treinen rollen weg uit Noordstation 25 april 2018

02u47 0 Brussel Twee treinstellen met zes wagons zijn gisteren op eigen houtje weggereden uit het Noordstation.

Spoormedewerkers waren de stellen rond 11 uur aan het loskoppelen toen de lege wagons richting het station van Schaarbeek rolden. De wagons schampten enkele honderden meters verder de zijkant van een lege passagierstrein die ook onderweg was richting Schaarbeek. Tijdens hun doortocht raakte ook een wissel beschadigd.





Bij het incident is niemand gewond geraakt. "Gelukkig gaat het alleen over blikschade, maar dit blijft natuurlijk een ernstig veiligheidsincident", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Momenteel is het onduidelijk hoe het komt dat de wagons zijn beginnen rijden. Er loopt een onderzoek."





Door de botsing was een spoorlijn tot in de avondspits versperd, omdat Infrabel de beschadigde wissel moest herstellen. De NMBS heeft een tiental treinen afgeschaft en lijnen ingekort tot Brussel-Noord. De spoorlijn was om 17.30 uur hersteld.





(SRB)