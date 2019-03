Transportvertegenwoordigers betogen tegen sociale dumping WHW

27 maart 2019

16u49 0 Brussel Deze namiddag hebben misnoegde vertegenwoordigers van de transportsector betoogd tegen sociale dumping. Betogers uit heel Europa trokken van het Noordstation naar de Europese wijk.

De betoging zorgt plaatselijk voor extra verkeershinder, onder meer op de Kleine Ring.De optocht tegen sociale dumping in de sector vertrok aan het Noordstation, en trekt via de Kleine Ring naar het Schumanplein. De politie telde 1.700 manifestanten en maakt melding van verkeershinder. De kop van de betoging is ondertussen aangekomen op de bestemming. Plaatselijk kan er nog tot 18 uur extra verkeershinder zijn.