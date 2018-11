Tramlijn 7 en 25 nog tot woensdag onderbroken Freya De Coster

05 november 2018

09u42 0 Brussel De werken aan de grondverzakking in Etterbeek duren zeker nog tot woensdag. Tram 7 en 25 blijven noodgedwongen onderbroken tussen halte Pétillon en Meiser.

De wegverzakking in de Louis Schmidtlaan in Etterbeek werd vrijdag opgemerkt. “Die ontstond door een lek op de verdeelleider”, zegt Marie-Eve Delterne, woordvoerster van Vivaqua. “Het ging om een klein incident, maar onze technische dienst moest de weg verder openbreken om het lek te lokaliseren en het gat te dichten.” Drie grote gaten in het wegdek zijn het gevolg. Vivaqua hoopte de werken zondag af te ronden, maar die lopen vertraging op. “Het beton moet eerst drogen, alvorens we de weg opnieuw met grond kunnen dichten.”

Tram 7 en 25 rijden daarom niet tussen halte Pétillon en Meiser. De MIVB legt wel pendelbussen in die om het kwartier rijden. Vivaqua benadrukt dat het lek geen invloed had op de watertoevoer in de buurt.