Tramlijn 19 rijdt weer 02u46 1

Tram 19 rijdt weer langs het Koningin Astridplein, oftewel het Spiegelplein, in Jette. De tramlijn was zes maanden lang onderbroken omdat de tramsporen en de tramhalte in de Léon Theodorstraat en de Jetsesteenweg vernieuwd werden. Pendelaars moesten steeds afstappen aan haltes Simonis of Kerkhof van Jette en het stuk te voet afleggen, of konden een vervangende T-bus nemen. Vrijdag werden de grootste werken echter afgerond en werd de tramlijn opnieuw in ere hersteld. (DCFS)