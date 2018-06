Tram uit WOI rijdt weer 21 juni 2018

Het Trammuseum mocht gisteren een honderd jaar oude tram opnieuw in de armen sluiten. Het gele rijtuig dateert uit de Eerste Wereldoorlog en werd een jaar lang opgeknapt in Frankrijk. Binnenkort rijdt hij opnieuw.





Het Trammuseum biedt onderdak aan een grote collectie oude voertuigen van het Brusselse openbare vervoer. En één van die voertuigen is er dus eentje uit 1914. Een jaar geleden vertrok die richting Frankrijk voor grondige renovatiewerken. Gisteren keerde het rijtuig terug - zo goed als nieuw. En de gerenoveerde tram krijgt niet gewoon even een plaatsje in het museum. Nee, tijdens de zomervakantie zal de tram opnieuw op de Tervurenlaan rijden, en dit op weekend- en feestdagen.





