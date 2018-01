Tram ontspoord 20 januari 2018

Een tram is gisterochtend ontspoord op de Koninginnelaan. Niemand raakte gewond. "Rond 6.45 uur kregen we de melding dat een tram op lijn drie was ontspoord. Het tramstel was stevig uit de sporen gelicht, dus het heeft nog tot 9.30 uur geduurd vooraleer het tramspoor opnieuw gebruikt kon worden", zegt Ann Van hamme, woordvoerster van de MIVB. Het onderzoek naar het incident loopt nog. De MIVB zette intussen bussen in om gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen.





(VDBS)