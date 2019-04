Tram onder Ninoofsesteenweg is prioriteit voor lijsttrekker MR SZM

12 april 2019

11u59 0 Brussel Lijsttrekker voor het Brussels Parlement, Françoise Schepmans (MR), deelt haar prioriteiten wat betreft mobiliteit mee in een interview met La Dernière Heure. Ze wil onder andere een nieuwe ondergrondse tram onder de Ninoofsesteenweg.

Ex-burgemeester van Molenbeek wil, als ze verkozen wordt, een ondergrondse tram aanleggen. “Mijn eerste prioriteit is de heraanleg van de Ninoofsesteenweg. Het verkeer op deze handelsas is dramatisch”, zegt ze. “We moeten er een ondergrondse tram aanleggen, zodat we bovengronds plaats vrijmaken.” Sinds 2004 liggen er plannen op tafel voor het verkeer op de Ninoofsesteenweg, maar tot nu toe werden die niet uitgevoerd.

Bovendien wil Schepmans in plaats van een bedrijfswagen een woonpremie invoeren . Ook grote parkings van bedrijven moeten na sluitingstijd beschikbaar worden gesteld voor buurtbewoners. “Ik vind het abnormaal dat deze grote ruimten leeg zijn”, vertelt Schepmans. “Een Delhaize in Molenbeek stelt haar parking al open voor buurtbewoners. Zo maak je plaats vrij op de baan. Dit wil ik aanmoedigen.”