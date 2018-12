Tot 6 jaar cel voor cannabisbende WHW

03 december 2018

13u36 0 Brussel Dertien beklaagden zijn veroordeeld tot celstraffen van twee tot zes jaar voor hun aandeel in het grootschalig verhandelen van hasj.

Het kopstuk van de bende kreeg 6 jaar cel. Ook werd 160 000 euro verbeurd verklaard. Twee anderen kregen 5 jaar, de andere beklaagden kwamen met kleinere celstraffen, al dan niet met uitstel, weg.De dertien moesten zich deze week verantwoorden voor het op grote schaal verhandelen van hasj. Bij huiszoekingen, nu twee jaar geleden, werden honderden kilo’s gevonden in loodsen en appartementen in Brussel. De winst waste de bende wit via twee drankwinkels in Molenbeek.