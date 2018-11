Tot 5 jaar cel voor aanmaken en verkopen van valse papieren WHW

30 november 2018

15u35 0 Brussel Zeven mannen die deel behoren tot een bende die valse identiteitsdocumenten aanmaakte en verkocht, zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 en 5 jaar. De bende zou minstens 836 valse documenten verkocht hebben en daar 304.000 euro aan verdiend hebben.

Het onderzoek naar de bende ging in augustus 2017 van start toen de politie lucht kreeg van een bende die mensen aan valse papieren zou helpen. Het eerste aanknopingspunt was een gsm-nummer dat gelinkt was aan een Portugees rijbewijs. Dat bleek toe te behoren aan een Algerijnse vijftiger. Verder onderzoek via telefoontaps en observaties wees uit dat die man de spilfiguur was van de organisatie. De vijftiger was immers de man die eigenhandig valse documenten aanmaakte en ze via de andere verdachten aan de man bracht.

Atelier voor valse papieren

Een huiszoeking bij de vijftiger legde een heus atelier bloot om valse papieren aan te maken. De politie trof er ook 23 gsm’s aan, een hoop valse documenten die nog niet volledig waren afgewerkt en verschillende gegevensdragers waarop foto’s en identiteitsgegevens van verschillende klanten stonden. Het parket eiste 8 jaar cel tegen de vijftiger en celstraffen van 3 tot 6 jaar tegen de andere verdachten. Die zouden niet alleen valse papieren aangekocht hebben, maar de vijftiger ook voorzien hebben van gestolen identiteitskaarten die gebruikt konden worden voor de vervalsingen. Enkele van hen zouden ook rechtstreeks betrokken geweest zijn bij mensensmokkel. De vijftiger werd vrijdag veroordeeld tot 5 jaar cel, de andere beklaagden kregen elk 4 jaar cel. De rechtbank sprak ook geldboetes uit die gingen van 1.248 euro tot 67.600 euro.