Tot 5 jaar cel gevorderd tegen 22 cipiers Ook directrice riskeert 1 jaar cel WHW

21 januari 2019

14u07 0 Brussel De tweeëntwintig cipiers van de gevangenis van Vorst die terechtstaan voor herhaaldelijk wangedrag tegenover gedetineerden weten welke straf hen boven het hoofd hangt. Tegen drie cipiers werd een effectieve celstraf van 5 jaar gevorderd.

Als de rechter het openbaar ministerie volgt zullen verschillende cipiers enkele jaren aan de andere kant van de tralies doorbrengen. Vooral voor Jean-Yves H., Johann D. et Joëlle G. ziet het er beroerd uit. Het parket vordert 5 jaar cel tegen hen. Laurence C. et Dany P. riskeren een gevangenisstraf van 4 jaar. Marc P., die de weinig flatterende bijnaam ‘Hitler’ kreeg van de gevangenen riskeert 6 maanden cel. Twee cipiers lijken minder te moeten vrezen. Tegen hen werd de opschorting gevorderd.

Spel

Deze voormiddag zette het openbaar ministerie een punt achter het requisitoir dat meer dan twee dagen in beslag nam. Verschillende verhalen van bruut geweld en zware vernederingen passeerden de revue. “Tussen april 2014 en maart 2015 zijn er een hele reeks zaken gebeurd die niet door de beugel konden. Het beledigen en vernederen van gevangenen was een soort spel geworden in vleugel D.”, vatte de procureur het samen, “een gevangene die zich weigerde om te kleden kreeg een resem stampen en slagen te verwerken. Tegen een andere gedetineerde werd een echte ‘strafexpeditie’ opgezet door enkele van de beklaagden.” De wantoestanden kwamen aan het licht na verschillende klachten van gevangenen. Een van hen, Hugues S., bracht ‘de hel van vleugel D’ in de openbaarheid. “Ze mishandelden me. Elke dag fouilleerden ze mij en doorzochten ze mijn cel. Pestgedrag. Eén keer heb ik één van de cipiers beledigd. Ze sloegen me met tien tegelijk”, getuigde hij met tranen in de ogen op RTL in de zomer van 2015. “Medische attesten hebben dit verhaal bevestigd”, aldus het parket.

Directrice

Een opvallende verschijning op de beklaagdenbank is de directrice van de gevangenis. Zij wordt niet vervolgd voor onmenselijke behandeling maar wel voor schuldig verzuim. Ze zou een verdachte in de isoleercel hebben gestoken terwijl zijn gezondheidstoestand dat niet zou hebben toegelaten. Tegen haar werd 1 jaar cel gevorderd. De verdediging zal de volgende zittingsdagen een hele kluif hebben om de beweerde wantoestanden te kaderen. Bij de ondervragingen van de verschillende beklaagden bleek al dat veel van de cipiers de feiten minimaliseerden of ontkenden. Ook werd verwezen naar de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis -zoals de overbevolking- als ‘bron van irritaties en frustraties’.