Tot 3 jaar gevorderd voor speeddealers 02 maart 2018

02u56 0 Brussel Drie mannen uit Asse en een Brusselaar riskeren celstraffen van 2 tot 3 jaar. De vier verhandelden tussen januari en september van 2016 grote hoeveelheden speed.

Spilfiguur H.L kocht de drugs in grote hoeveelheden aan. In totaal zou hij volgens het openbaar ministerie 2,1 kilogram speed aangeschaft hebben. Een groot deel daarvan gebruikte hij zelf. De rest stelde hij ter beschikking van anderen. Een kennis van hem, J.I., stelde zijn woning in Asse ter beschikking van gebruikers. Het parket beschouwt hen als de twee spilfiguren en vorderde daarom 3 jaar cel. Twee van de grootste gebruikers, die vaak een bezoekje brachten aan het drugspand, werden ook vervolgd. Zij verkochten speed door en riskeren 2 jaar cel. Volgens de verdediging gaat het echter niet om een grote drugsbende. "Mijn cliënt had geen familie, geen job en geen bezigheden. Uit eenzaamheid ging hij om met andere speedgebruikers onder het motto 'beter drugsvrienden dan geen vrienden'. Ze depanneerden elkaar met drugs. In vele gevallen werd er helemaal niets betaald voor de speed.", aldus L.'s advocate Cecile Kenis. Uitspraak op 13 maart. (WHW)