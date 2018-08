Tot 100 elektrische laadpalen extra vanaf 2019 03 augustus 2018

Brussel gaat in 2019 extra elektrische laadpalen installeren. Op initiatief van Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet en Brussels Minister van Leefmilieu Céline Fremault, besliste de Brusselse Regering een concessie toe te wijzen voor het leveren, plaatsen en exploiteren van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Nederlandse bedrijf PitPoint zal de laadpalen voorzien.





"We werken volop aan de alternatieven voor vervuilende wagens in Brussel. Met de installatie van de elektrische laadpalen nemen we opnieuw een belangrijke stap om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren. We stimuleren de Brusselaar zo om met een elektrische wagen te rijden", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet. In totaal plaatst PitPoint 50 tot 100 extra laadpalen, waar neerkomt op een laadpaal per vierkante kilometer. Elke laadpaal zal twee laadpunten hebben, hierdoor kunnen twee wagens op hetzelfde ogenblik opgeladen worden aan de laadpaal. Er worden ook twee parkeerplaatsen voorzien, een per laadpunt. Tijdens het laden zelf is het parkeren op deze plaatsen gratis. Na de laadbeurt zal een rotatiebedrag worden aangerekend per 15 minuten. De eerste laadpalen worden in de loop van 2019 geïnstalleerd. (DCFS)