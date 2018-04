Toppaasvakantie voor toerisme 16 april 2018

De toeristische sector is tevreden over de paasvakantie.Tijdens het eerste weekend bedroeg de bezettingsgraad van sommige hotels meer dan 90 procent. "In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg de bezettingsgraad met vijf procent", zegt Patrick Bontinck van Visit.Brussels. In 2016, kreeg de sector in de nasleep van de aanslagen klappen. Vorig jaar vonden de toeristen hun weg terug naar de hoofdstad. Het leeuwendeel van de bezoekers komt uit Brazilie, China, Rusland en Indië. (WHW)