Toekomstige chauffeurs leren levens redden tijdens verplichte EHBO-cursus Freya De Coster

14 november 2018

16u26 0 Brussel De eerste lading jongeren die sinds november hun rijbewijs willen halen, kregen donderdag hun verplichte EHBO-les. Sinds november moeten rij-kandidaten immers verplicht een, weliswaar gratis, basisopleiding EHBO volgen. “Iederéén zou mensenlevens moeten kunnen redden.”

“Bekommer je eerst om je eigen veiligheid. Controleer dan pas de medische toestand van het slachtoffer. En vergeet zeker niet de hulpdiensten te bellen.” Stap voor stap legt een leerkracht van het Rode Kruis aan 7 jonge cursisten uit hoe ze een gewonde bij een verkeersongeval moeten verzorgen. Thuis testten ze op voorhand hun theorie via een e-learning pakket op de computer, tijdens de cursus gaan ze in de praktijk aan de slag. Pas als ze de cursus doorlopen, mogen ze hun rijbewijs halen.

“Tijdens een drie uur durende les leren ze de eerste hulptechnieken toepassen. Het gaat om alle basiscompetenties, maar alle casussen die we oefenen zijn specifiek gericht op verkeersongevallen”, zegt Hans Verstraeten, voorzitter van het vormingsinstituut. “We creëren de situaties zo realistisch mogelijk, waarbij de cursisten achten een dashboard plaatsnemen en oefenen op elkaar.” Want zo’n acht op de tien chauffeurs weet niet hoe te handelen tijdens een verkeersongeval.

“Zowel de levensreddende technieken als reanimatie, maar ook de meest voorkomende voorvallen worden geoefend. Iedereen kan wel een snijwonde ontsmetten, maar weinig mensen doen het ook correct. Een theoretische cursus e-learning op het internet is niet voldoende. Je weet pas of je iemand kan reanimeren, als je fysiek je handen op iemands borst hebt gelegd en de druk voelt die je moet uitoefenen.” Vals spelen is trouwens niet mogelijk. Tijdens de e-learning ondergaan de cursisten constant kleine tests en kunnen enkel doorklikken als ze correct antwoorden. Ten slotte worden ze beoordeeld op hun participatie in de praktijkles.

Carlos Muniz (32) is één van de eerste cursisten die de verplichte opleiding volgt. “Ik vind het helemaal niet erg dat ik moet deelnemen aan de opleiding, integendeel. Iederéén zou een mensenleven moeten kunnen redden. Ik getuigde ooit hoe iemand van metershoog uit een boom viel. De man belandde op zo’n manier dat hij niet meer kon ademen. Hadden de omstaanders toen verkeerd gehandeld, had het slachtoffer misschien wel dood geweest. Om een leven te leren redden, maak ik graag tijd vrij.”

Enkel in Brussel is de EHBO-cursus verplicht. In Vlaanderen en Wallonië wordt het idee door de regering geopperd, maar er ligt nog geen wetgeving op tafel. Nochtans ijvert het Rode Kruis al langer voor het concept. “Zo’n cursus kan mensenlevens redden. Ook minder drastisch helpt de kennis van EHBO om ergere letsels te voorkomen. Het is een absolute meerwaarde.” In totaal zullen dit jaar 20.000 kandidaat-bestuurders de cursus volgen.