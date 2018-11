Toch veroordeling voor poging doodslag op agenten Parket had eerder vrijspraak gevraagd door ‘onbekijkbare’ beelden WHW

05 november 2018

16u24 1 Brussel Een bestuurder die op politieagenten was ingereden, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De veroordeling is opvallend, aangezien het parket de vrijspraak gevraagd had. Het incident was weliswaar gefilmd door een bewakingscamera, maar het parket slaagde er niet in die beelden te bekijken.

De feiten speelden zich af in Sint-Jans-Molenbeek op 17 mei 2016. Een politiepatrouille wilde een wagen tegenhouden waarin twee mannen zaten. Die negeerden de bevelen van de politie. Een andere patrouille plaatste zijn voertuig daarop dwars over de rijbaan om de verdachte wagen tegen te houden, maar de bestuurder reed op de agenten in. Uiteindelijk openden ze het vuur op de banden van de wagen. Die week op het allerlaatste moment uit, waarna bestuurder en passagier opgepakt werden.

Poging doodslag

Het Brusselse parket vervolgde de twee inzittenden voor poging doodslag op agenten en kwaadwillige belemmering van het verkeer, maar vroeg uiteindelijk de vrijspraak voor de poging doodslag. Reden? Een bewakingscamera had het hele incident gefilmd en in het strafdossier zaten foto’s van die bewakingsbeelden. Het parket slaagde er evenwel niet in die beelden ook te bekijken. De dvd waarop de beelden stonden, bleek onleesbaar en navraag bij de helpdesk leerde dat de FOD Justitie slechts over één computer beschikte waarop het betrokken videoformaat kon gelezen worden, omdat er maar één licentie betaald was.

Toch veroordeling

De rechtbank slaagde er wel in de beelden te bekijken en baseerde zich daarop én op de verklaringen van de agenten en de passagier om de bestuurder te veroordelen. De passagier werd vrijgesproken omdat niet bewezen was dat hij akkoord ging met het optreden van de bestuurder.