Toch vergunning voor omstreden feestzaal 20 augustus 2018

02u38 0

De feestzaal Les Bords d'Eau heeft een vergunning onder strikte voorwaarden gekregen van het schepencollege. Zo worden beperkingen opgelegd voor geluidsoverlast en de openingstijden. "Er zal een verantwoordelijke aangesteld worden om te kijken of de voorwaarden gerespecteerd worden. Ook hebben we de feestzaal gevraagd een parking te zoeken die dichter bij de zaal ligt", klinkt het op het kabinet van schepen Coomans de Brachène (MR). De buurtbewoners van de Emile Bockstaellaan zijn het niet eens met de beslissing.





Eerder getuigden verschillende buurtbewoners al in onze krant over de hinder die ze hadden van klanten die tegen hun gevels leunden en vuilniszakken die voor de deur gegooid werden."Sommige leden van de PS wonen in de wijk en willen de feestzaal behouden", aldus het buurtcomité. "Het lijkt er dus op dat ze de vergunning goedkeuren. En dan staan we machteloos", zagen ze begin augustus de bui al hangen. "We zijn enorm ontgoocheld dat de feestzaal toch een vergunning heeft gekregen. We gaan het hier niet bij laten", reageerden ze na de toekenning.





(WHW)