Toch politieactie aan Maximiliaanpark 15 mei 2018

02u52 0

Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene en de federale politie hebben gisteren in de vroege namiddag toch een kleine politieactie gehouden aan het Maximiliaanpark. "Zo'n dertig personen waren gisteren nog aanwezig in het park", zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de lokale politie. "We hebben aan hen gevraagd om het park te verlaten en dat is ook zonder problemen verlopen."





De operatie vond plaats in het kader van het actieplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Bij de federale politie klinkt het dat de actie nodig was om de omgeving rond het park en het Noordstation veiliger te maken.





(VDBS)