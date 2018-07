Toch nog tweede Pimp My Street EERSTE POGING DRAAIDE OP SISSER UIT, MAAR STAD BLIJFT HOOPVOL FREYA DE COSTER

10 juli 2018

02u42 0 Brussel De stad lanceert een tweede editie van Pimp My Street, waarbij jonge handelaars een beginnende zaak mogen uitbaten aan een verlaagde huurprijs in de leegstaande panden in de Spoormakersstraat. De eerste editie draaide nochtans op een sisser uit. Geen enkele van de gevestigde handelaars overleefde.

Op ongeveer de helft van de panden in de verloederde Spoormakersstraat, op een boogscheut van de toeristische trekpleister de Grote Markt, prijkt een mistroostig plaatje 'te huur'. Om de toenemende leegstand te bestrijden initieert de stad een tweede editie van Pimp My Street. Ondernemers kunnen aan verlaagde huurprijs een pand betrekken en originele winkel opstarten. Bamboeplanten en 19de-eeuwse plakkaten smukken de straat alvast op. "Het is positief voor de overige handelaars dat er zich nieuwe winkels vestigen", zegt Sofie Rombouts van papierwinkel Mofelito Paperito. Sinds november huurt zij een pand in de Spoormakersstraat. "Toeristen mijden deze straat of gunnen de vitrines geen blik waardig. Een eenvoudige koffiebar zou al meteen wonderen doen."





Toch lijkt Sofie sceptisch tegenover het nieuwe concept. In de Korte Beenhouwersstraat van de Ilôt Sacré lanceerde de stad in november al een eerste editie van Pimp My Street. Maar dat project mislukte. "De jonge handelaars openden er gedurende twee maanden een creatieve pop-upstore, maar zij bleken op ondernemingsvlak niet rijp genoeg. Niemand hield het vol en na twee maanden trokken alle handelaars weg", bevestigt Lisa Saoul, woordvoerster van schepen van Economie Marion Lemesre. De gebouwen in de Korte Beenhouwersstraat liggen er deze dagen inderdaad opnieuw verlaten bij. "Net omdat het project faalde, hebben we deze editie aangepast. In de Spoormakersstraat vestigen zich geen groentjes, maar handelaars met ervaring. Zij beheren ofwel een webshop, of baten al een winkel uit. Deze keer is het wél de bedoeling dat de handelaars permanent blijven."





Geen boetes

Volgens Rombouts moet de stad met krachtigere hand optreden tegen bewuste leegstand. "In landen als Amerika smeken ze om aan de slag te gaan met historische panden als de Korte Beenhouwersstraat en de Spoormakersstraat. Maar de stad laat eigenaars die hun pand niet verhuren ongemoeid." Andan Akayyan, eigenaar van verschillende handelspanden in de Spoormakersstraat, getuigt dat verhuurders niet bestraft worden. "Enkel als eigenaars hun appartement onverhuurd laten, krijgen ze een fikse boete. Voor winkelpanden gaat die regel niet op. Zo kan een tweetal eigenaars in de Spoormakersstraat hun pand ongestoord laten verkommeren. Wij ijveren al jaren voor een taks, om deze vorm van leegstand tegen te gaan." Volgens Akayyan is het project wel een eerste stap om een nieuwe dynamiek in de wijk te lanceren.