Tóch groot scherm als Rode Duivels (halve) finale halen 30 mei 2018

02u53 0 Brussel Er komt dan mogelijk tóch een groot scherm in Brussel tijdens het WK. De voorwaarde is wel dat de Rode Duivels het tot de halve finale of finale schoppen.

Op de gemeenteraad maandag besliste de stad om alle WK-schermen op het Brusselse grondgebied te verbieden. Zeker na de uitspattingen van de WK-kwalificatiematch tussen Marokko en Ivoorkust op 11 november, wil de stad geen risico's nemen. 300 feestvierders schopten die avond keet in Brussel, staken auto's in brand en vernielden winkels. Uit voorzorg zet de politie tijdens het WK wel extra manschappen in aan het Beursgebouw.





Er bestaat toch nog een kleine kans dat de Brusselaars een voetbalmatch op groot scherm kunnen meepikken. Maar dat lot ligt in de handen van de Rode Duivels zelf. "Als ze in de halve finale spelen, overwegen we om er toch eentje in het Koning Boudewijnstadion te plaatsen", zegt Alain Courtois, schepen van Sport. "De beslissing nemen we pas zodra we de voetbaluitslagen kennen." Cafés en bars mogen de wedstrijden wel op televisie uitzenden, zolang ze dat niet op het terras doen.





