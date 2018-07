Tigerkidnappers plaatsen tracker op wagen juwelier 13 juli 2018

02u28 0 Brussel Vier mannen die een tigerkidnapping wilden uitvoeren, zijn veroordeeld tot celstraffen tot 4 jaar. Het kwartet broedde op het een gewaagd plan. Ze hadden een gps gemonteerd naast de uitlaat van de wagen van een juwelier die een zaak voor luxehorloges bezat op de Louizalaan.

Eind 2015 bemerkte het doelwit van de bende de gps bij het instappen van zijn voertuig aan een restaurant in Waterloo. Hij ging naar de politie waar men al snel zag dat het om een gps ging die gemonteerd was om het doen en laten van de juwelier te volgen. Meteen werd de link gelegd met mogelijke overvallers en door de simkaart in de gps.





Bovendien hadden buren van het slachtoffer enige tijd voordien een verdachte wagen zien voorbijrijden in de buurt van zijn woning. Aan de hand van de nummerplaat en het telefonieonderzoek kon de identiteit van de vier mannen uit Sint-Gillis achterhaald worden.





Criminele bende

De vier werden veroordeeld, omdat ze deel uitmaakten van een criminele vereniging. Ze gaven toe dat ze de gps hadden geplaatst, maar stelden dat alleen de wagen wilden stelen.





(WHW)