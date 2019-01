Tier en Flash vervoegen de deelstepmarkt in Brussel VRJB

31 januari 2019

18u30

Bron: Belga 0 Brussel Tier en Flash, twee nieuwe deelstepsystemen, doken donderdag voor het eerst op in het Brusselse straatbeeld. Dat ze dit op de laatste dag van januari doen heeft een goede reden, want vanaf 1 februari treden nieuwe regels in werking.

De verdelers Tier en Flash stellen sinds donderdag allebei 50 elektrische deelsteps ter beschikking. De lichtgroene steps van Tier werden al opgemerkt aan Brussel-Centraal en de zwarte steps van Flash, met het opschrift “This is not a scooter”, werden al gezien aan Brussel-Zuid. Net zoals de andere deelstepsystemen willen de nieuwkomers een slimme aanvulling zijn op het bestaande aanbod van het openbaar vervoer. “Natuurlijk kan de metro niet bij iedere voordeur stoppen. De scooters van Flash kunnen dit probleem helpen oplossen en zorgen voor efficiënt en betaalbaar transport tot aan de eindbestemming”, zegt Tim Rucquoi-Berger, Brusselaar en medeoprichter van Flash.

Dat er in de afgelopen week drie nieuwe deelstepaanbieders bij kwamen met Dott, Tier en Flash is geen toeval. “Vanaf 1 februari gelden er nieuwe regels en moeten de deelsystemen eerst een administratieve procedure doorlopen om een vergunning te verkrijgen. Als ze voor die datum met minstens 50 toestellen instappen krijgen ze tot 1 september om alle formaliteiten en hun vergunning in orde te brengen”, verduidelijkt Mathias Dobbels, woordvoerder van Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). Momenteel zijn er in Brussel vier actieve deelstepsystemen met Lime, Dott, Tier en Flash. Deelstepaanbieders Bird en Scooty zijn tijdelijk in “winterslaap”.